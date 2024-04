Silke Rink bewirbt sich um das Amt der Ortsbürgermeisterin. Mit drei Gegenstimmen wählten sie die 26 anwesenden Wahlberechtigten der nicht-mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppe „Gemeinsam für Obersimten“ am vergangenen Donnerstag. Die 57-Jährige bringt viel kommunalpolitische Erfahrung mit: Von 2006 bis 2022 gehörte sie dem Gemeinderat an, von 2019 bis 2022 war sie als Erste Beigeordnete im Amt. Nach inhaltlichen Differenzen mit Ortsbürgermeister Thorsten Höh legte sie ihr Amt Ende 2022 nieder. „Dass der Bedarf da ist, sieht man an der Resonanz der ersten Informationsveranstaltung, zu der 40 Bürger gekommen sind“, sagte die Verwaltungsangestellte in der Dahner Seniorenresidenz „SenVital“. So hätten die Bürger bei den Kommunalwahlen am 9. Juni eine „echte Wahlmöglichkeit“. Auch Thorsten Höh wird noch einmal ins Rennen um die Stelle als Ortsbürgermeister gehen.