Milena Burkhart aus Bundenthal hat es nicht nur zur Vize-Landesmeisterin gebracht, sondern engagiert sich auch in der Nachwuchsarbeit der SG Bruchweiler, deren Warteliste weiterhin lang ist. Mit der Drehstoßtechnik, auf die Disziplin-Kollege Leo Wirth vom TB Hermersberg gerade umgestellt hat, kann sie sich noch nicht so recht anfreunden. Die Weiten waren auch so in Ordnung.

Mit der Silbermedaille im Kugelstoßen der Altersklasse U20 ist Milena Burkhart von der SG Bruchweiler von den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen heimgekehrt.