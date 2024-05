Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die TVT-Mannschaft überstand die Hinrunde ungeschlagen und hatte in dieser besonderen Saison mit einem Hallenproblem zu kämpfen. In welcher Klasse wird der TVT nächstes Jahr spielen?

Als der TV Thaleischweiler in die Runde startete, hatte ihn in der Handball-Verbandsliga keiner als Titelanwärter auf dem Zettel. Schließlich wurde der Klassenverbleib in der Vorsaison nach