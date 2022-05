Mit 1:3 (0:3) hat die FSG Wasgau das Finale um den Westpfalz-Nahepokal im Frauenfußball gegen den 1. FFC Kaiserslautern verloren.

In dem Duell zweier Landesligisten wurde der Tabellenführer (16 Siege in 16 Spielen) seiner Favoritenrolle gerecht. „Trotzdem bin ich sehr zufrieden, da meine Mannschaft alles gegeben hat. Schließlich sind wir in der zweiten Halbzeit stark aufgekommen“, sagte Robert Schuster, der Trainer der Frauen-Spielgemeinschaft von TV/SC Hauenstein, SV Hinterweidenthal, SC Busenberg und SV Gossersweiler. Laura König und zweimal Kathrin Weiss trafen vor 350 Zuschauern in Rothselberg für Kaiserslautern, Tina Ganster per Foulelfmeter in der 83. Minute für die FSG. Danach vergab Annalena Seibel noch zwei gute Möglichkeiten zum 2:3.

In der Landesliga, wo der FSG Platz zwei fast nicht mehr streitig zu machen ist, stehen noch drei Partien aus. Schuster: „Es war eine anstrengende Coronasaison, in der ich 16 Spiele verlegt habe.“