Bis Juli ist die Friedenskirche aus Hauenstein verschwunden. Der Gemeinderat genehmigte am Donnerstag den Auftrag zum Abriss für 213.000 Euro. Das sind fast 100.000 Euro weniger als in der Kostenschätzung vermutet.

Elf Firmen hätten sich an der Ausschreibung beteiligt, erklärte Bürgermeister Michael Zimmermann. Er wertet dies als Zeichen, dass die Zeiten vorbei sein könnten, in denen sich die Firmen die Aufträge aussuchen und auch fast beliebig an der Preisspirale drehen konnten. Parallel zum Abriss laufe das Bebauungsplanverfahren. Der Ortschef ist zuversichtlich, dass es zügig vorangeht, zumal in dem Bereich für die Erschließung kaum noch etwas zu tun sei, da Kanäle und Versorgungsleitungen schon vor Ort seien. Der Verkauf der Bauplätze werde trotzdem erst im kommenden Jahr starten.

Passend dazu hatte die CDU-Fraktion im Gemeinderat ein Nahwärmekonzept für das Neubaugebiet Friedenskirche beantragt. Das wurde vertagt und in den Werksausschuss verwiesen. Laut Zimmermann könnte in diesem Zusammenhang über die Reaktivierung eines vor Jahren bereits entwickelten Plans für eine Nahwärmeversorgung weiter Teile des Dorfes nachgedacht werden. Damals wurden Pläne für ein Heizkraftwerk geschmiedet, mit dem das Bürgerhaus, Rathaus, die angrenzenden Gebäude mit Apotheke und Gaststätte sowie Schuhmuseum, Kindergarten, Grundschule und Pfarrheim beheizt werden könnten.