An seinem 32. Geburtstag wurde es offiziell: Kapitän David Becker verlängert seinen im Juni auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Oberligisten FK Pirmasens nicht.

„David ist ein Vorbild auf und neben dem Platz. Gewissermaßen endet eine Ära“, kommentierte FKP-Präsident Jürgen Kölsch die Entscheidung Beckers, der im elften Jahr auf der Husterhöhe spielt und bisher 200-mal in der Regionalliga und 111-mal in der Oberliga für Pirmasens auflief. Der in Morlautern wohnende und in Weilerbach als Grundschullehrer arbeitende Becker führte „ zeitliche und persönliche Gründe“ an. Der Mittelfeldspieler sprach von einer „wunderschönen Zeit“ in Pirmasens.

Wo er nächste Runde aktiv sein wird, stehe „noch nicht fest“, versicherte Becker auf Anfrage der RHEINPFALZ. Es gebe mehrere Möglichkeiten. Eine könnte das vakante Amt des Spielertrainers beim Bezirksligisten TuS Bedesbach-Patersbach sein, wo sein Bruder Felix seit Jahren Führungsspieler ist.

Reitz verlängert

David Becker geht, Benjamin Reitz bleibt. Der 25-jährige Torhüter, der schon in der Jugend beim FKP zwischen den Pfosten stand, verlängerte seinen Vertrag bis Juni 2025. Kölsch: „Benny ist die unangefochtene Nummer eins bei uns im Tor. Er ist ein Führungsspieler und hilft mit seiner großen Erfahrung auch unseren jungen Spielern bei ihrer Entwicklung.“