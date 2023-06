Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war schon recht okay. Eine Woche vorm Regionalliga-Jahresstart beim Top-Team TSV Steinbach Haiger kommt der FK Pirmasens besser in Fahrt. Der 4:0 (3:0)-Sieg am Sonntagnachmittag war indes kein echter Härtetest. Zu mau war, was der 1. FC Kaiserslautern II entgegenzusetzen hatte. Eine spannende Frage aber scheint beantwortet.

Übler kann’s kaum sein. Heftige Windböen peitschen den Regen vor sich her. Kurz nach Wiederanpfiff krachte im Wäldchen gut 20 Meter hinterm Pirmasenser Gehäuse ein Baum in seine hölzernen