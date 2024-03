Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Durch einen umstrittenen Gegentreffer in der letzten Minute hat der FK Pirmasens II am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (1:1) gegen Hassia Bingen verloren und befindet sich nun mitten im Abstiegskampf.

Die von Schiedsrichter Marcel Laque angezeigte Nachspielzeit von einer Minute war fast abgelaufen. Die Gäste schlugen den Ball hoch in den FKP-Strafraum. Der eingewechselte Pirmasenser Francis Sesay war