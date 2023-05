Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Anzug sitzt. Hat keinerlei Falten geschlagen, obgleich drei Defensiv-Asse beim ersten Anpfiff der Saison nicht auf dem Platz gestanden haben. Neu-Oberligist FK Pirmasens hat zum Rundenauftakt beeindruckt: Der 3:1-Sieg beim FC Hertha Wiesbach war hochverdient. Nur für ein paar Minuten haben Stab und Anhang Fingernägel kauen müssen.

Na, was war denn nun das? Ein Gezeter hob an zwischen dem schmucken Tribünchen mit den gelb-schwarzen Sitzschalen und der Hertha-Trainerbank. Nein, man war sich nicht ganz einig, was das gebotene