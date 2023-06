Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in dieser Partie gibt es nur drei Punkte für den Sieger, doch das Heimspiel am Samstag gegen den SV Auersmacher ist für den FK Pirmasens extrem wichtig. Es gilt, vor dem Derby auf dem Betzenberg den Abwärtstrend in der Oberliga zu stoppen, die kritische Stimmung zu bessern und den Gegner auf Distanz zu halten.

Seit vier Spielen ist der FK Pirmasens in der Fußball-Oberliga ohne Sieg. Aus den vergangenen zehn Partien holte der mit sechs Siegen gestartete Titelkandidat nur 13 Punkte. Die Tabellenführung