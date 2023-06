Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Haben Fußballer Angst, sich beim Spiel mit Covid-19 anzustecken? Die RHEINPFALZ hat beim FK Clausen nachgehört, der am Samstag (16 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga die TSG Trippstadt zum Kerwespiel empfängt – jene TSG, die unlängst wegen zweier Corona-Verdachtsfälle zwei Partien vorsorglich absagen musste, am 4. Oktober dann erstmals wieder spielte.

„Die Vorgaben vom Sportbund sind klar geregelt. Trippstadt hat – wie hoffentlich alle anderen auch – nach diesen Vorgaben gehandelt. Und damit ist es auch gut“,