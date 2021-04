Wo soll das noch hinführen? Landesligist SV Hermersberg hat auch die fünfte Runde im Verbandspokal überstanden, steht damit unter den letzten acht. Diese homogene Mannschaft mit einem überragenden Torjäger muss nicht, kann aber in dieser Saison Großes erreichen.

Ausgelassen tanzten am Mittwochabend die Gelb-Schwarzen nach dem Abpfiff im Kreis und riefen „Hey, hey, hey!“ Soeben hatte der SV Hermersberg für eine faustdicke Überraschung im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals gesorgt. Mit 2:0 (0:0) schlug der Landesligist die zwei Klassen höher in der Oberliga spielende TSG Pfeddersheim – und das durchaus verdient.

Keine Furcht vor renommierten Verteidigern

Der Held des Abends auf dem Kunstrasenplatz am Tauhübel war Doppel-Torschütze Florian Weber. Den Mittelstürmer, der keinen Respekt vor den renommierten TSG-Innenverteidigern Mathias Tillschneider (233 Regional- und Oberligaspiele) und Christopher Ludwig (180 Oberligaeinsätze) zeigte, suchten seine Mitspieler immer wieder. So auch in der 65. Spielminute, als der Hermersberger Linksverteidiger Christoph Metzger den Ball weit von seiner Seite ins Sturmzentrum schlug. „Ich warte auf solche Dinger. Der Ball fällt mir auf die Brust, ich treffe ihn zum Glück nicht voll, so dass er an Patrick Ruby, den ich ansonsten wohl getroffen hätte, vorbei ins Netz geht“, schilderte Weber nach der Partie das 1:0 aus seiner Sicht.

Den gerade vom Rasen marschierenden TSG-Keeper Ruby (früher sein Teamkollege beim SV Morlautern) hatte er kurz zuvor noch daran erinnert, dass er ihm doch schon vor dem Anpfiff mit einem Augenzwinkern angekündigt habe, „heute einen reinzumachen“.

Nun, der 28-Jährige machte ihm nicht nur einen, sondern gleich zwei rein. Fünf Minuten nach dem 1:0 köpfte Weber nach einer Linksecke von Tim Dudek auch das 2:0 – die Entscheidung zugunsten einer Hermersberger Elf, die im Laufe der Partie gegen den sechsmaligen Verbandspokalsieger immer mutiger auftrat.

In eineinhalb Jahren 15 Kilo abgenommen

Antrittsschnell, durchsetzungsfähig, entschlossen und sehr fit – so präsentiert sich Weber derzeit. In den beiden jüngsten Landesligapartien erzielte der aus Wallhalben stammende, jetzt in Höheinöd lebende Bürokaufmann fünf Tore. So fit war er nicht immer. „In den letzten eineinhalb Jahren habe ich 15 Kilo abgenommen“, erzählt Weber. Und Hermersbergs Trainer Jens Mayer merkt zu diesem Thema an: „,Flo’ kommt jetzt an den Punkt, wo ich gerne habe.“ Mayer coachte den Stürmer schon beim SV Herschberg, als Weber mit 43 Treffern Bezirksliga-Torschützenkönig 2013/14 wurde, dann in die Regionalliga zum 1. FC Kaiserslautern II wechselte, wo er allerdings über zwei Kurzeinsätze nicht hinaus kam.

Taktisch ungemein disziplinierte Hermersberger

Mayer erfreute sich am Mittwoch aber mitnichten nur an seinem Goalgetter, sondern an seiner gesamten, ungemein geschlossen auftretenden Mannschaft: „In den ersten 20 Minuten sind wir noch ein bisschen zu viel dem Ball nachgelaufen, aber dann war das schon richtig gut.“ Die Gäste aus Rheinhessen ergötzten sich lange an ihrer Ballsicherheit, ließen das Spielgerät über viele Stationen zirkulieren, ohne wirklich richtig gefährlich zu werden. Zwei satte Distanzschüsse von Tobias Bräuner – mehr kam da eigentlich nicht von den Rheinhessen, die immerhin den Regionalligisten Schott Mainz aus dem Wettbewerb geworfen hatten. Die taktisch disziplinierten Hermersberger machten die Räume immer wieder eng, verschoben geschickt, und wenn’s mal eng wurde, hatte nicht zuletzt Innenverteidiger Marius Dausmann immer wieder einen Fuß dazwischen.

Erstes Pflichtspiel gegen FCK-Profis?

Ja, was kann der SV Hermersberg diese Saison noch erreichen – in der Liga und im Pokal? „Wir haben jetzt einen Oberligisten und einen Verbandsligisten rausgekegelt, wir werden im Viertelfinale wahrscheinlich wieder ein Heimspiel haben, und wenn wir wieder so wie gegen Pfeddersheim agieren, sind wir zu allem fähig“, betont Mayer, der nach 18 Minuten wegen einer Prellung am Knie ausschied – der laufstarke Mittelfeldspieler Patrik Bold übernahm seinen Part. Der 35-jährige Ex-Oberligaspieler traut seiner Mannschaft im Pokal, wo es ja zum ersten Pflichtspiel der Vereinsgeschichte gegen die FCK-Profis kommen könnte, also noch einiges zu.

Ist auch der Aufstieg in die Verbandsliga ein Ziel? „Als Fußballer will man immer das Bestmögliche erreichen“, antwortet Torjäger Weber auf diese Frage. Der langjährige Spielleiter Klaus Dahler gibt sich zurückhaltend: „Die Jungs wollen ganz vorne mitspielen. Die Verbandsliga wäre natürlich ein Traum.“