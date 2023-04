Der Fehrbachtunnel wird gereinigt. Deshalb wird die südliche Tunnelröhre mit Galerie, Fahrtrichtung Landau, in der Nacht auf den 4. Mai von etwa 19 bis 6 Uhr voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität mit. Am nächsten Abend, etwa von 19 Uhr bis Mitternacht, wird die nördliche Tunnelröhre, Fahrtrichtung Zweibrücken, unter Vollsperrung gereinigt. Dem Landesbetrieb zufolge sind die Arbeiten für unabdingbar für die Verkehrssicherheit.

Der Verkehr wird umgeleitet über die Abfahrt Petersberg, L474, K15, die Kreisel am Staffelhof und am Fehrbacher Wasserturm sowie die Auffahrt zur B10 und umgekehrt.

In der Woche ab dem 22. Mai wird der Tunnel erneut gesperrt, weil die Kanäle und Entwässerungsanlagen gesperrt werden. Hier wird die Fahrtrichtung Landau am 23. Mai ab 19 Uhr bis 24. Mai, 6 Uhr, gesperrt. In der darauffolgenden Nacht wird die Fahrtrichtung Zweibrücken von 19 bis 2 Uhr gesperrt, so der Landesbetrieb. Die Straßenmeisterei Waldfischbach sichert den Verkehr.