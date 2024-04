Der FC Rodalben kann bereits am kommenden Sonntag Meister der Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken werden.

Der Spitzenreiter gewann am Mittwochabend das Nachholspiel in Martinshöhe mit 3:2 und hat nach dem 20. Sieg im 23. Saisonspiel nun 24 Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten, den SV Lemberg, der das Verfolgerduell in Hilst mit 4:1 für sich entschied. Die Lemberger haben eine Partie weniger absolviert. Mit einem Sieg am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) beim abstiegsbedrohten TV Althornbach würden die Rodalber den Titelgewinn und damit den Direktaufstieg in die Bezirksliga perfekt machen. Theoretisch kann neben Lemberg auch der SV Hochstellerhof, der erst 20 der 30 Saisonspiele absolviert hat, noch Meister werden.

SO SPIELTEN SIE

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken:

SV Martinshöhe - FC Rodalben 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Elias Welter (17.), 1:1 Daniel Schulz (52.), 1:2 Elias Hakim (67.), 1:3 Elias Welter (79.), 2:3 Yannik Schuster (90.+3) - Zuschauer: 110

Hilster SV - SV Lemberg 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Eugen Stapper (14.), 1:1 Maximilian Mayer (19.), 1:2 Stapper (45.), 1:3 Alexander Bäcker (70.), 1:4 Philipp Wagner (90., Elfmeter) - Zuschauer: 113

FK Petersberg - SV Hochstellerhof 2:2 (2:2). Tore: 0:1 Marco Leiner (5.), 1:1 Silas Brödel (39.), 1:2 Jonathan Selgrad (41.), 2:2 Brödel (45.+1) - Zuschauer: 80

Tabellenspitze: 1. FC Rodalben 23 Spiele/62 Punkte, 2. SV Lemberg 22/38, 3. SVN Zweibrücken 23/36, 4. SG Maßweiler/Höhmühlbach 22/35, 5. Hilster SV 22/34, 6. SV Hochstellerhof 20/33, 7. FK Petersberg 21/31

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West:

FC Höheischweiler - SV Battweiler II 1:2. Tore: 0:1 Vicente Diana (9.), 0:2 Tim Ahrens (30.), 1:2 Jonas Glahn (54.) - Zuschauer: 75

B-Klasse Südpfalz West: