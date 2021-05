Das Bistum Speyer muss sparen. Die Verantwortlichen stellen daher viele über Jahrzehnte etablierte Angebote infrage. Welche Einrichtung letztlich schließen muss, ist noch nicht entschieden. Aber der Spardruck ist hoch. Bei den Betroffenen vor Ort liegen die Nerven blank. In der Pirmasenser Familienbildungsstätte herrscht Entsetzen.

Brigitte Facco leitet seit zwei Jahren die Familienbildungsstätte auf dem Sommerwald, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Seit über 40 Jahren bietet die Katholische Kirche hier unterschiedliche Kurse und Begegnungsformate an. Das reicht von Töpfer- und Kochkursen über ein Repair-Café bis hin zu einem Goldschmiedeatelier, musikalischen Angeboten und speziellen Treffen für Kinder und Jugendliche, berichtet Facco.

Das Angebot der Familienbildungsstätte findet dabei nicht nur in den Räumlichkeiten am Sommerwald statt, sondern auch außerhalb von Pirmasens. So gibt es das mobile Elterncafé in Kleinsteinhausen, Winterbach oder Waldfischbach-Burgalben. Eltern-Kind-Gruppen unter Regie der Einrichtung treffen sich in Fischbach, Gersbach, Heltersberg und etlichen weiteren Dörfern in der Südwestpfalz.

Alleine im Jahr 2018 hat die Familienbildungsstätte 441 Kurse angeboten und so knapp 4600 Teilnehmer erreicht. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es sogar 506 Kurse mit 5340 Teilnehmern. Hinzu kommen noch offene und religiöse Angebot, deren Teilnehmerzahlen nicht in diese Statistik einfließen.

Wer sich dieser Tage mit Brigitte Facco unterhält, erlebt eine betroffene Frau:

„Wir waren schockiert und entsetzt“, berichtet sie von dem Zeitpunkt als sie über die Sparpläne des Bistums unterrichtet wurde. Sie verweist darauf, dass sich die Verantwortlichen des Bistums noch beim 40. Jubiläum der Einrichtung 2019 sehr positiv über die Familienbildungsstätte geäußert hätten. „Jeder sieht doch, was hier mit Herzblut geleistet wird.“ Nicht ohne Stolz verweist sie auf die Zahl 25.572. So viele Menschen habe die Familienbildungsstätte 2018 erreicht. Darunter seien nicht nur Katholiken gewesen. Die Angebote der Einrichtung seien prinzipiell für jedermann offen. Ihre langjährige Vorgängerin Suanne Dausend-Thomas ergänzt: „Wir brauchen uns mit unserem Angebot nicht zu verstecken. Wir sehen uns als segensreicher Außenposten im Bistum.“

Die beiden Frauen berichten, dass die Familienbildungsstätte treue Kunden habe. So gebe es Familien, in denen bereits die Urgroßmutter Kurse am Sommerwald belegt habe und jetzt das Urenkelkind in den Räumen anzutreffen sei. Das Angebot der Familienbildungsstätte unterscheide sich dabei von dem Angebot der Volkshochschule, sagt Facco. Dausend-Thomas erläutert, dass es selbst bei einem Töpferkurs nicht nur ums Töpfern gehe. Der Austausch sei immer auch wichtig. Theologisch gesprochen ginge es den Dozenten darum, in der Nachfolge Jesu unterwegs zu sein. Die Herzensbildung und die Menschenfreundlichkeit seien zentrale Elemente der Arbeit in der Familienbildungsstätte. Es gehe nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch soziale und emotionale Kompetenzen.

Im Januar 2020 feierte die Familienbildungsstätte einen weiteren Meilenstein in ihrer Geschichte. Die Einrichtung darf sich seitdem als „Haus der Familie“ bezeichnen. Mit dieser Umbenennung ging eine Förderung des Landes einher. Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) brachte damals persönlich den Förderbescheid in Pirmasens vorbei.

Das Bistum beschäftigt in der Familienbildungsstätte neben Facco und Dausend-Thomas drei weitere Personen. Ein Großteil der Arbeit liegt auf den Schultern der Dozenten, die auf Honorarbasis Kurse anbieten, und bei ehrenamtlich engagierten Menschen, die der kirchlichen Familienarbeit nahe stehen. In diesen Kreisen hätten die Ankündigungen der Bistumsleitung für große Unruhe gesorgt, erzählt Facco. Viele wollten nun wissen, warum die Kirche ausgerechnet bei der Familienbildungsstätte sparen wolle. „Wir können es uns nicht erklären“, sagt Facco.

Fraglich ist zudem, ob das Bistum Speyer wirklich so viel Geld sparen würde, wenn es die Einrichtung auf dem Sommerwald schließen würde. Es ist kaum davon auszugehen, dass die Kirche ihre Mitarbeiter entlassen wird. Es blieben also noch die eingesparten Sach- und Mietkosten. Die Familienbildungsstätte ist in einem Gebäudekomplex untergebracht, der der Pfarrei Paul Josef Nardini gehört. In diesem Komplex hat zudem eine katholische Behörde ihren Sitz, die Regionalverwaltung Pirmasens. Sollte die Familienbildungsstätte ihre mehrere hundert Quadratmeter großen Räumlichkeiten aufgeben, müsste die Nardini-Pfarrei neue Mieter finden. Sollte das nicht gelingen, klafft an einer anderen Stelle ein Loch in den kirchlichen Kassen.

Abseits dieser finanziellen Frage, treibt Susanne Dausend-Thomas ein anderer Aspekt um: „Die Familienbildungsstätte ist Heimat für viele.“ Es sei nicht auszudenken, was passiere, wenn sie zum Jahresende vom Bistum geschlossen werde.