Der SC Weselberg II und der FC Rodalben bestreiten am kommenden Samstag (17 Uhr) im Rodalber Lindersbachstadion das Finale um den Fußball-Kreispokal 2020/21. Weselbergs B-Klasse-Team schlug am Freitagabend die eine Klasse höher spielende SpVgg Waldfischbach/Burgalben nach Elfmeterschießen, am Sonntag folgte ihr Ex-Verbandsligist Rodalben durch einen 4:3-Sieg im zweiten Halbfinale beim SC Stambach.

SC Weselberg II - SpVgg Waldfischbach/Burgalben 4:2 nach Elfmeterschießen. Matchwinner für die Reserve des Bezirksligisten war Torhüter Daniel Kläs.