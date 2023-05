Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In jungen Jahren war Karin Bißbort Leistungsträgerin des TTC Pirmasens in der 2. Tischtennis-Bundesliga und in der Regionalliga. Vom Leistungssport hat sie schon lange Abstand genommen. Nach einer Spielpause steht die mittlerweile 45-Jährige für Saalstadt an der Platte.

Einen nicht unerheblichen Anteil am Comeback von Karin Bißbort hat die RHEINPFALZ. „Mein Vater hat in der Zeitung gelesen, dass es in Saalstadts Tischtennis-Mannschaft Personalprobleme