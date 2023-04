Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Erstmals seit dem 11. Januar 2020 ist in der Halle des VfL Rodalben wieder ein Gewichtheber-Mannschaftskampf zu sehen. Die KG Rodalben/Kindsbach erwartet bei ihrem Neuanfang eine Liga tiefer am Samstag um 18 Uhr den AC Heros Wemmetsweiler in der Friedrich-Ebert-Straße.

„Im Moment ist der Zustand meiner Heber schlecht absehbar. Es läuft noch nicht so, wie es sein sollte. Ich lasse mich überraschen“, gibt sich KG-Trainer Ludwig Becker skeptisch vor dem