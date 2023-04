Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Abschluss der DCU-Frauen-Bundesliga lagen die Frauen der Keglergilde Heltersberg nach Punkten (18:6) gleichauf mit der KSG Florstadt an der Tabellenspitze. Da der direkte Vergleich ebenfalls unentschieden endete, findet am Sonntag in der Biedensandhalle in Lampertheim ab 13 Uhr ein Entscheidungsspiel um den deutschen Meister statt. Fragen und Antworten dazu.

Gab es solche Entscheidungsspiele schon öfter?

In der Geschichte der DCU gab es noch nie ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel.

Wäre der Meistertitel der größte Erfolg in der 51-jährigen Geschichte der KG Heltersberg?

Im