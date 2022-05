Peter Spitzer führt mit Angelika Glöckner seit Kurzem den SPD-Unterbezirk Pirmasens-Zweibrücken. Im Gespräch mit RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Ganter hat er erklärt, dass er gerne Landrat werden würde. Außerdem fand er deutliche Wort für seinen Genossen, den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Zwei Zweibrücker stehen am Freitagabend ganz besonders im Banne der Relegation: Der eine trägt ein Tattoo des 1. FC Kaiserslautern, der andere eins von Dynamo Dresden.

Wir haben uns mal umgeschaut, welche Autos in Pirmasens unterwegs sind. Eine Datenrecherche zeigt: Zwei Drittel der in Pirmasens zugelassenen Autos sind Benziner.

In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land steigt am Sonntag der sechste Verbandsgemeindewandertag. Gewandert wird in Kröppen auf dem Schmugglerpfad, der damit auch offiziell eingeweiht wird.

Wohnraum für junge Familien und Senioren, neue Freizeitangebote, Verbesserungen bei Rad- und Wanderwegen, das wünschen sich die Bobenthaler.

Der CDU-Gemeindeverband Zweibrücken-Land behält seinen Vorsitzenden. Allerdings gibt es für Björn Bernhard jetzt gleich drei Stellvertreter.

Dass es auf dem Reiterhof viel rustikaler zugeht als bei Hanni und Nanni, hat unsere Kolumnistin Sigrid Sebald im Fränkischen erfahren.