Die CDU der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land hat am Mittwochabend, 18. Mai, den gesamten Vorstand nahezu einstimmig bestätigt beziehungsweise ergänzend gewählt.

„Ich will die positiven Dinge der CDU in der Verbandsgemeinde betonen“, sagte der später einstimmig wiedergewählte Vorsitzende, der Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. Gut 30 Christdemokraten hatten sich im Stambacher Sportheim zur Jahreshauptversammlung ihres Gemeindeverbandes versammelt.

Landrätin Susanne Ganster berichtete aus der jüngsten Sitzung der Planungsgemeinschaft Westpfalz. Dort habe sie sich dafür eingesetzt, dass im neuen Landesentwicklungsplan die Biosphäre Pfälzerwald „zu 100 Prozent windkraftfrei“ bleiben solle, dass es „das Go für die Erweiterung des Outlets“ gebe und der Lückenschluss für die B10 geschaffen werde.

„Baustellen“ bei der Digitalisierung

Bernhard wertete die neue Kindergartenstruktur und das geplante Car-Sharing als Erfolge auf Verbandsgemeindeebene. „Baustellen“ gebe es bei der Digitalisierung und beim Besetzen von Stellen in der Verwaltung. Das Ehrenamt sähe Bernhard gern gestärkt, indem künftig nicht mehr nur die Sport-, sondern alle Vereine Fördermittel erhalten sollten. Die Mitgliederzahl im CDU-Gemeindeverband blieb bei rund 200 stabil.

In der Diskussion mahnten die Versammelten bessere Kommunikation in der Partei, aber auch im Austausch mit den Verwaltungen an. Einige Mitglieder berichteten, es sei schwer, die Bürger von der Parteiarbeit zu überzeugen, wenn diese das Gefühl hätten, ihre Anliegen würden von der Verwaltung nicht ernstgenommen oder schleppend bearbeitet. Beispiel sei ein Bauantrag, der eineinhalb Jahre bei der Kreisverwaltung gelegen habe. Nun müsse der Antragsteller mit massiven Mehrkosten am Bau fertig werden. Landrätin Ganster erklärte, der Geschäftsbereich Bauverwaltung wechsle nun in ihre Zuständigkeit – sie bot an, den Fall zu prüfen.

Vorstand ist gewachsen

Nahezu einstimmig verliefen die Vorstandswahlen, die normalerweise alle zwei Jahre stattfinden, 2020 wegen der Pandemie aber ausgefallen sind. Die einzige wesentliche Änderung betrifft die Stellvertreterpositionen: Statt zwei gibt es künftig drei Stellvertreter des Vorsitzenden.

CDU Zweibrücken-Land: Vorstand

Vorsitzender: Björn Bernhard (Dietrichingen)

Stellvertretende Vorsitzende: Stefan Fercher (Contwig), Angelika Küttner (Bechhofen), Markus Schmitt (Wiesbach)

Schatzmeisterin: Karin Kaiser (Althornbach)

Schriftführer: Steffen Schmidt (Großbundenbach)

Beisitzer: Dominic Jacob Arenth (Hornbach), Sascha Glahn (Dellfeld), Lars Harstick (Contwig), Franz Marterer (Contwig), Daniel Maske (Käshofen), Mareike Pfeifer (Großsteinhausen), Michael Sonntag (Bechhofen), Mike Stegmann (Kleinsteinhausen)