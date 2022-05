Wolfsburg hat sich „Die Autostadt“ als Prädikat gewählt und ist auch eine: 1021 Pkw kommen hier auf 1000 Einwohner. Pirmasens kommt nach der Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes hingegen auf 578 Autos pro 1000 Einwohner. Das ist in einer Bundesliga der Pkw-Dichte Platz 297 von 399 bundesweit ausgewerteten Stadt- und Landkreisen und Stadtstaaten. Das ist in der Bestandsanalyse für 2022 nachzulesen, die das Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht hat. In absoluten Zahlen betrug der Pkw-Bestand in Pirmasens zum Jahresanfang 2022 exakt 23.209 Fahrzeuge. Das sind 30 Pkw weniger als im Vorjahr. Verglichen mit 2021 ist die Anzahl der Benziner in Pirmasens von 16.053 auf 15.764 Pkw gesunken. Bei den Dieseln ist die Zahl von 6423 auf 6240 Autos geschrumpft. Zu den 247 Elektroautos (Vorjahr: 116) kamen noch 822 Hybride, die den Vorteil haben, dass sie nicht stromlos liegenbleiben können. Damit sind in Pirmasens mehr als zwei Drittel der zugelassenen Autos Benziner.