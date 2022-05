Am Sonntag, 22. Mai, steht in Kröppen der sechste Wandertag der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land auf dem Programm. Dabei wird der Themenwanderweg „Schmugglerpfad“ eingeweiht.

Am 20. September 2020 sollte mit dem Schmuggler-Pfad in Kröppen der erste Themenweg der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land im Rahmen einer Wanderveranstaltung offiziell eröffnet werden. Das war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich und wird jetzt beim sechsten Wandertag der Verbandsgemeinde nachgeholt.

Die Verbandsgemeindewandertage wurden ebenso wie der „Tag der offenen Höfe“ von der gerade erst aus dem Amt geschiedenen Bürgermeisterin Silvia Seebach zur Stärkung des Tourismus und der Gemeinschaft ins Leben gerufen. Nach Touren in Vinningen, Lemberg und Eppenbrunn, bei denen sich die örtlichen Pfälzerwald-Vereine einbrachten, war es 2018 die Ortsgemeinde Trulben und ihre Dorfgemeinschaft. Den vorerst letzten Wandertag am 28. April 2019 hatten der Verkehrs- und der Sportverein Lemberg organisiert. In Kröppen sind die Dorfgemeinschaft und der Sportverein Kröppen federführend.

Seit 2020 beschildert

Ungeachtet der offiziellen Eröffnung erfreut sich der Themenweg unter Wanderern großer Beliebtheit. Seit Herbst 2020 ist er vollständig beschildert, dazu gehören auch die Informationstafeln am Rand des Weges, die über die Themen Zoll und Schmuggel informieren. Die Entstehung des Zolls, der Alltag der Zöllner und besonders ausgefallene Schmuggelverstecke werden im Lauf des rund 13 Kilometer langen Weges dargestellt. Viele der älteren Bewohner der Hackmesserseite werden sich noch an das Zöllnerhäuschen an der Grenze zum französischen Walschbronn erinnern. Die Kröpper Dorfgemeinschaft hat zuletzt den Nachbau eines Zöllnerhäuschens direkt an der Grenze verwirklicht.

Am Sonntag um 10 Uhr wird Klaus Weber, Seebachs Nachfolger im Bürgermeisteramt, am Startpunkt des Schmugglerpfads am Kröpper Sportplatz den offiziellen Akt vollziehen. Speziell für den Wandertag wird ein Shuttleservice eingerichtet, der es ermöglicht, kürzere Strecken zu absolvieren. Kröppens Ortsbürgermeister Steffen Schwarz war es ein Anliegen, dass der Tag ein „Wandererlebnis für die ganze Familie“ bietet. Der Shuttlebus steht am Schmugglerplatz im Laufersbachtal und bringt Wanderer zum Ausgangspunkt zurück. Der Weg bis zum Schmugglerplatz kann in zwei Stunden zu Fuß zurückgelegt werden.

Wettstreit der Ortsgemeinden

Trotzdem warten besondere Herausforderungen an die Wanderer. Erstmals wird es für die zehn Ortsgemeinden des Verbandsgemeindegebietes einen kleinen Wettstreit geben. Jede Gemeinde erhält eine eigene Startzeit. Sie erwandert den Weg zusammen mit ihrem Bürgermeister oder einem Vertreter. Unterwegs sind verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen. Die Gemeinde, die am besten abschneidet, wird am Ende prämiert.

Für die kleinen Wanderer gibt es ein Wanderbingo mit vielen Gegenständen, die unterwegs gesammelt werden müssen. Somit kommt mit Sicherheit keine Langeweile auf. Am ehemaligen Grenzübergang im Großen Tal erwartet alle Wanderer eine Überraschung. Hier können auch die jüngeren Generationen erleben, wie sich ein Grenzübertritt vor dem Schengener Abkommen gestaltete. Angekommen am Schmugglerplatz kann sich jeder an den Ständen des Zollmuseums Habkirchen und des Hauptzollamtes Saarbrücken mit zahlreichen Infos zu den Themen Zoll und Schmuggel versorgen. Wanderer können auf der Strecke in der „Auberge du Chateau“ in Walschbronn einkehren, zur Schlussrast bewirtet Sportverein Kröppen im Biergarten am Sportheim.

Gemeinde-Startzeiten

10.30 Uhr Bottenbach, 10.45 Uhr Obersimten, 11 Uhr Trulben, 11.15 Uhr Lemberg, 11.30 Uhr Kröppen, 11.45 Uhr Vinningen, 12 Uhr Hilst, 12.15 Uhr Ruppertsweiler, 12.30 Uhr Eppenbrunn sowie 12.45 Uhr Schweix.