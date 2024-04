Im Abstiegsduell gegen Wehen Wiesbaden kommt Kaiserslautern nicht über ein Remis hinaus. Die Pfälzer geraten als Tabellen-17. immer stärker unter Druck.

Kaiserslautern (dpa) - Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern einen wichtigen Heimsieg verpasst und bleibt in der Tabelle weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.

Am 30. Spieltag reichte es für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gegen Mitkonkurrent SV Wehen Wiesbaden nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Die Tore erzielten Filip Kaloc (30. Minute) für den FCK sowie Ivan Prtajin (74.) aufseiten der Gäste.

Die 42.861 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen in der ersten Halbzeit eine biedere Partie, die von vielen Zweikämpfen und vielen hohen Bällen geprägt war. Kaiserslautern hatte aber gegen die auf Defensive eingestellten Gäste die Spielkontrolle, Torchancen auf beiden Seiten blieben aber Mangelware. So verhalf nach einer halben Stunde ein von Tymoteusz Puchacz Eckball getretener Eckball dem FCK zur Führung. Boris Tomiak verlängerte zu Kaloc, der per Kopf zum 1:0 traf.

Die Wiesbadener kamen aktiver aus der Pause und in der 61. Minute kam Aleksandar Vukotic nach einer Ecke zum Kopfball, doch FCK-Torhüter Julian Krahl parierte glänzend. Vier Minuten später setzte Prtajin einen Kopfball knapp neben den Kasten der Pfälzer. Die Gastgeber waren in der Folge zwar wieder besser im Spiel, doch in der Schlussphase machte es Prtajin besser und traf aus der Distanz zum am Ende verdienten 1:1-Endstand.