Die 149. Ausgabe der beliebten Pirmasenser Reihe „Parksong“ findet am 25. April, 19.30 Uhr, statt. Event-Mitbegründer Klaus Reiter präsentiert in Kuchems Brauhaus drei spielfreudige Formationen.

Mit knapp einstündigen Konzerten von Lucky Random, Crazy Heart Connection und 2 of Us wird dem Publikum eine große stilistische Vielfalt geboten. Evergreens aus Rock, Pop und Country, Eigenkompositionen aus dem Genre Blues und eine Hommage an Elvis Presley sind angesagt.

Bereits 2020 gab das Duo Lucky Random sein Debüt beim Parksong. Zwei Jahre zuvor begannen Sängerin Tanja Werner und Hardy Herz (Gitarre und Gesang) damit gemeinsam zu musizieren. Mittlerweile gehört das Tandem zu den beliebtesten und meistgebuchten Akustik-Duos unserer Region. Werner und Herz interpretieren ausschließlich Klassiker aus den Bereichen, Rock, Pop und Country. Stets bezieht man das Publikum in die Konzerte mit ein, sodass schnell eine stimmungsvolle Atmosphäre entsteht. Vor vier Jahren änderte sich die Besetzung. Nun kombinieren Daniela Eger (Gesang), Sascha Giro (Gitarre), Max Paul (Piano, Orgel), Michael Schwartz (Bass) und der singende Schlagzeuger Marc Kambach Rock, Blues und Westcoast-Sound zu einem eigenen Stil. Das Programm besteht aus selbstgeschriebenen Liedern, ergänzt durch ausgewählte Covers. 2023 erschien das feine Debütalbum „New Ways“ in Eigenregie.

Hommage an Elvis

2 of Us nennt sich das Duo, mit dem Organisator Klaus Reiter schon seit Jahren in wechselnden Besetzungen auftritt. Diesmal wird Elvis Presley gehuldigt. Stefanie Empel übernimmt mit ihrer voluminösen Alt-Stimme den Großteil des Sologesangs, Reiter begleitet an der Gitarre und singt im Background. Auf dem Sogzettel stehen Hits wie „Always on My Mind“ und „Love Me Tender“. Gespannt darf man auf die englische Adaption des Volksliedes „Muss i denn (zum Städtele hinaus)“ und die Version von „In the Ghetto“, das Elvis’ Tochter Lisa Marie einst posthum als Duett mit ihrem Vater aufnahm. Der Eintritt ist frei (Hutsammlung). Es wird um Platzreservierung unter Telefon 06331 213894 gebeten.