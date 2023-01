Corona hat den Klassiker zweimal ausgebremst, doch nun steht der 45. Pirmasenser Stadtmeisterschaft im Hallenfußball nichts mehr im Wege.

Die älteste Hallen-Stadtmeisterschaft der Pfalz wird – wie üblich – an drei Abenden ausgetragen. Zum Auftakt am Freitag, 20. Januar, spielt die Gruppe A mit dem Oberligisten FK Pirmasens, dem TuS Winzeln II, dem Pirmasenser SV, dem SV Gersbach, dem FC Hengsberg und dem TuS/DJK Pirmasens.

Weiter geht es am Mittwoch, 25. Januar, mit der Vorrundengruppe B, in der Bezirksligist FC Fehrbach der Favorit ist. Gegner der „Tiroler Jungs“ sind der neunmalige Vize-Stadtmeister SV Ruhbank, der im bis dato letzten Turnier in der Endrunde den FKP sensationell schlug, der Turnierdritte von 2020, der TuS Winzeln I, C-Klasse-Tabellenführer Rot-Weiß Pirmasens, das Team von Ausrichter SV Erlenbrunn und die SG Pirmasens.

Die jeweils vier erstplatzierten Mannschaften der beiden Vorrundengruppen erreichen die Endrunde am Freitag, 27. Januar. Spielbeginn ist an allen drei Abenden um 18.30 Uhr in der Wasgauhalle.

DER ZEITPLAN

Vorrundengruppe A (Freitag, 20. Januar):

18.30 Uhr: FKP - Winzeln II

18.44 Uhr: PSV - Gersbach

18.58 Uhr: Hengsberg - TuS/DJK

19.12 Uhr: FKP - PSV

19.24 Uhr: Winzeln II - Hengsberg

19.36 Uhr: Gersbach - TuS/DJK

19.48 Uhr: Hengsberg - FKP

20.00 Uhr: Winzeln II - Gersbach

20.11 Uhr: Pause

20.27 Uhr: TuS/DJK - PSV

20.39 Uhr: FKP - Gersbach

20.51 Uhr: TuS/DJK - Winzeln II

21.03 Uhr: PSV - Hengsberg

21.15 Uhr: TuS/DJK - FKP

21.27 Uhr: Winzeln II - PSV

21.39 Uhr: Gersbach - Hengsberg

Vorrundengruppe B (Mittwoch, 25. Januar):

18.30 Uhr: Fehrbach - Rot-Weiß

18.44 Uhr: Erlenbrunn - Winzeln I

18.58 Uhr: SG - Ruhbank

19.12 Uhr: Fehrbach - Erlenbrunn

19.24 Uhr: Rot-Weiß - SG

19.36 Uhr: Winzeln I - Ruhbank

19.48 Uhr: SG - Fehrbach

20.00 Uhr: Rot-Weiß - Winzeln I

20.11 Uhr: Pause

20.27 Uhr: Ruhbank - Erlenbrunn

20.39 Uhr: Fehrbach - Winzeln I

20.51 Uhr: Ruhbank - Rot-Weiß

21.03 Uhr: Erlenbrunn - SG

21.15 Uhr: Ruhbank - Fehrbach

21.27 Uhr: Rot-Weiß - Erlenbrunn

21.39 Uhr: Winzeln I - SG