Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die fünfte Jahreszeit befindet sich auf ihrem Höhepunkt, schon seit Tagen wird deutschlandweit gefeiert. Ein echter Fasnachtsnarr trägt in diesen Zeiten auch in Pirmasens nicht irgendwas, sondern legt viel Wert auf seine Kostümierung. Wir haben fünf Prominente aus der Region gefragt, was es mit ihrem liebsten Fasnachtskostüm und der Geschichte dazu auf sich hat.

Landrätin Susanne Ganster hat auch in der fünften Jahreszeit so einiges an Terminen zu absolvieren, mochte Fasching aber schon als Kind, wie sie der RHEINPFALZ berichtet.