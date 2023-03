Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona hat auch König Fußball in die Zwangspause geschickt, wenn man mal von den in leeren Stadien spielenden Profis absieht. Ab Donnerstag ruht der Ball bis mindestens Ende November. Für die Vereine in der Südwestpfalz ein schmerzlicher Schritt, wobei manch einer darin einen eventuellen finanziellen Vorteil sieht.

Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) gab – wie kurz berichtet – am Dienstagabend bekannt, dass aufgrund der enorm gestiegenen Infektionszahlen „der