Ein voller Kühlschrank und stets saubere und gebügelte Wäsche: Das Leben im Hotel Mama kann richtig bequem sein. Doch wann sollte der Nachwuchs anfangen, auf eigenen Füßen zu stehen? Die Meinungen unserer Befragten gehen bei diesem Thema auseinander.

Werner Schröder ist selbst erst mit 32 Jahren offiziell zuhause ausgezogen, zuvor hatte er aber schon länger sein eigenes Leben. „Ich war lange Jahre beim Bund und in Wetzlar stationiert, war aber offiziell noch bei meinen Eltern gemeldet und nur an den Wochenenden zuhause“, erinnert er sich. Als er etwas älter gewesen war, sei er schließlich mit seiner Freundin zusammengezogen und habe mit ihr zusammen den Haushalt geführt.

Werner Schröder Foto: Seebald

Joshua Lahm ist 27 Jahre alt und vor fünf Jahren bei seinen Eltern ausgezogen – in einen gemeinsamen Haushalt mit seiner Partnerin, wie er berichtet. „Während meiner Ausbildung habe ich noch zuhause gewohnt. Als alles in trockenen Tüchern war, bin ich ausgezogen. Meine Eltern haben mich sehr unterstützt und darüber bin ich froh und dankbar“, sagt Joshua Lahm. Die Hausarbeit in der gemeinsamen Wohnung teile das Paar auf. Seine Mutter habe ihm alles Wesentliche dafür beigebracht, erzählt der 27-Jährige.

Joshua Lahm Foto: Seebald

„Früh zu selbstständigen Menschen erzogen“

Das Ehepaar Hannelore und Franz Mayer hat zwei erwachsene Söhne, die 39 und 49 Jahre alt sind. „Unser ältester Sohn ist mit 18 Jahren ausgezogen, der Jüngste hat etwas länger gebraucht. Er ist allerdings von heute auf morgen in sein eigenes Leben. Plötzlich kam er und sagte, dass er am nächsten Tag nach Essen zieht“, erzählt Franz Mayer. Seine Frau habe mit dem Auszug ihres Jüngsten gehadert. „Während ich gesagt habe, dass meine Söhne recht haben, dass sie hinaus in die Welt ziehen, war meine Frau emotionaler und etwas traurig“, berichtet er weiter.

Hannelore und Franz Mayer Foto: Seebald

Ebenfalls zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter, hat Brigitte Steffan. „Meine Kinder trennen drei Jahre, sie sind damals zufällig gleichzeitig zuhause ausgezogen. Mein Sohn ist in eine WG gezogen, meine Tochter allein in eine eigene Wohnung. Beide haben den Schritt nicht bereut. Ich denke, ich hatte sie schon früh zu selbstständigen Menschen erzogen“, sagt Steffan.

Brigitte Steffan Foto: Seebald

„Halten werden wir ihn nicht“

Der Sohn von Simone Specht wird im Juli 18 Jahre alt – ein aufregendes Alter, sowohl für den Sohn selbst als auch für seine Mutter. „Nach seinem Abi will er ein Freiwilliges Soziales Jahr machen und zieht dann auf eigenen Wunsch aus. In seiner Erziehung habe ich immer Wert darauf gelegt, dass er sich rechtzeitig abnabelt, allerdings kam seine Entscheidung für mich dann doch etwas überraschend“, berichtet die Mutter. Ihr Bruder habe es damals ganz anders gehalten und sei erst mit 30 Jahren bei den Eltern ausgezogen – „für mich war das immer ein abschreckendes Beispiel“, sagt Specht.

Simone Specht Foto: Seebald

Der Sohn von Felix Heisel ist er zweieinhalb Jahre alt. Deshalb kann sich der Vater derzeit noch nicht vorstellen, dass der Kleine irgendwann das Zuhause verlässt. „Ich stelle es mir so vor, dass er so lange bei uns bleiben darf, wie er möchte. Solange unser Kind Unterstützung braucht, werden wir sie ihm geben, halten werden wir ihn aber nicht“, meint Heisel. Er selbst sei erst daheim ausgezogen, als er seine heutige Frau kennengelernt hat. „Allerdings habe ich in den letzten Jahren allein mit meinem Vater in einer Männerwirtschaft gelebt, bei der jeder seinen Teil zum Leben beigetragen hat“, berichtet der junge Vater.