Er wurde weltbekannt mit einem Foto, das keins ist: Der Pirmasenser Foto-KI-Guru Boris Eldagsen (53). Doch der in Berlin lebende Künstler fotografiert nicht nur, er collagiert, zeichnet dreht Videos, macht Installationen und benutzt eben KI. Das kann man ab Samstag in der ersten Retrospektive seiner Arbeiten in Pirmasens sehen. .

Boris Eldagsen bezeichnet sich nicht als Fotograf, sondern als „Künstler, der mit Fotografie arbeitet“. Was viel mehr ist. Auch wenn er heute vorwiegend mit KI arbeitet und dazu Vorträge