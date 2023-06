Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er seiner (Ex-) Freundin erhebliche Verletzungen beibrachte und ein Spring- und ein Butterflymesser besaß, muss ein 18-jähriger Pirmasenser drei Tage in Jugendarrest, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, das Antigewalttraining fortsetzen und für acht Monate den Weisungen eines Betreuers folgen.

Am 25. April traf sich der Angeklagte mit seiner ehemaligen Freundin am Pirmasenser Bahnhof. Er wollte sie bitten, ihn in Ruhe zu lassen. Er habe gedacht, sie stalke ihn, erzählte der nicht