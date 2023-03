Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Keglergilde Heltersberg hat am letzten Spieltag der DCU-Frauen-Bundesliga unter dem Jubel der zahlreich mitgereisten Fans hauchdünn mit 2531:2527 bei Viktoria Miesau gesiegt. Da Co-Tabellenführer Florstadt sein Heimspiel gegen Post Ludwigshafen ebenfalls gewann, ermitteln die beiden punktgleichen Teams nun am 23. April in einem Entscheidungsspiel den Meister.

„Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss“, sagte Heltersbergs Sportwart und Trainer Joachim Hensel leicht schmunzelnd nach dem Kegel-Krimi und fügte hinzu: „Unser Team