Nächster Tiefschlag für den TV Thaleischweiler: Weil es an der Sporthalle in Contwig, dem Ausweichquartier des TVT, gebrannt hat, drohte eine Absage aller Heimspiele am Wochenende. Nun ergab sich aber kurzfristig eine überraschende Lösung des Problems.

Maximilian Huber, der Handball-Abteilungsleiter des TV Thaleischweiler, schnaufte am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ tief durch. So hatte er sich das Ehrenamt nicht vorgestellt, das