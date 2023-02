Die Stadt Dahn feiert in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen. Darunter ist auch das 60. Bestehen der Dahner Sommerspiele. Seit 1963 gibt es diese Veranstaltungsreihe, die Jahr für Jahr Konzerte, Schauspiele, Kabarett und Comedy in die Stadt bringt. Im Jubiläumsjahr stehen 16 Programmpunkte auf dem Plan.

Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 war die Resonanz auf das Sommerspiele-Angebot des vergangenen Jahres noch nicht allzu groß. Diese Bilanz zieht der Kulturbeigeordnete der Stadt Dahn, Bernd Koch, in einer Pressemitteilung. „2020 und 2021 sind abgehakt, 2022 war leider auch nicht so, wie wir das erwartet hatten“, heißt es da. „Der Besuch der Vorstellungen war doch noch sehr zurückhaltend.“ Das Virus und die Inflation hätten viele von einem Besuch der Veranstaltungen abgehalten. Die Danceperados of Ireland zum Beispiel hätten ihre Tournee gleich ganz abgesagt. Doch schon bald soll die Truppe endlich wieder nach Dahn kommen. Die Liste sieht dieses Jahr fünf Programmpunkte mehr vor als im Vorjahr. Die Spielorte sind das Otfried-von-Weißenburg-Theater, die Burg Altdahn, die Konzertmuschel im Stadtpark, das Haus des Gastes, die Pfarrkirche St. Laurentius und der Bürgersaal. Dort findet am Sonntag, 2. April, der Programmauftakt statt. Und zwar in Form eines Klavierabends mit dem jungen Pianisten Mathis Abbing unter dem Titel „Junge Klassik“. Abbing ist Jungstudent an der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken.

Am Mittwoch, 12. April, holen die Danceperados of Ireland dann ihren Auftritt nach, den sie im vergangenen Jahr absagen mussten. Sie präsentieren im Otfried-von-Weißenburg-Theater „Whiskey you are the devil“, eine auf Musik und (Stepp-)Tanz abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey. Diese soll dem Publikum nicht nur das Gefühl geben, mitten in Irland zu sein, sondern die Besucher auf eine Tour durch illegale Pubs, Sheebens genannt, mitnehmen – und weiter über den Atlantik in die USA zur Zeit der Prohibition.

Suche nach dem Wesen der Deutschen

Am Freitag, 28. April, kommt Emmanuel Peterfalvi ins Otfried-von-Weißenburg-Theater. Wenn Sie sich nun fragen, wer das ist: Man kennt ihn besser in seiner Rolle als TV-Reporter Alfons. Auf der Bühne kommentiert er die Skandale unserer Zeit, widmet sich mit der ihm eigenen journalistischen Akribie den kleinen, aber bemerkenswerten Fundstücken des bundesdeutschen Alltagswahnsinns. In seinem Programm „Alfons le Best“ präsentiert er eine Auswahl aus seinen langjährigen Studien zum Verhalten der Deutschen. Ihn treibt die Suche nach dem wahren Wesen dieser Menschen an.

Weiter geht’s am Samstag, 20. Mai, mit einem Programm, das sich um den Dichter Friedrich Hölderlin dreht. Dessen schöpferisches und zuweilen tragisches Leben haben Orlando Schenk und Chris Jarrett unter die Lupe genommen. Sie bieten dem Publikum einen kurzweiligen musikalisch-literarischen Abend, der aus Lyrik, Briefausschnitten, Improvisation und sechs neu komponierten Liedern besteht.

Orgelkonzert und aufständische Tiere

In der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius gibt Anna Linß am Pfingstmontag, 29. Mai, ein Orgelkonzert. Die gebürtige Kasslerin ist seit 2017 Stifts- und Bezirkskantorin in Landau. Sie studierte in Frankfurt am Main Kirchenmusik. Bevor sie in die Südpfalz kam, hatte sie eine Kantorenstelle an der Christuskirche in Mannheim. Mit ihrem Chef Johannes Matthias Michel führte sie damals das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in einem Dreivierteljahr an der Barockorgel auf.

Das Chawwerusch Theater aus Herxheim führt am Sonntag, 23. Juni, auf Burg Altdahn das Stück „Animal Farm“ von Walter Menzlaw auf. Die Grundlage ist eine Fabel von George Orwell: Tiere fühlen sich von ihrem cholerischen Gutsbesitzer unterdrückt und planen unter der Führung der intelligenten Schweine einen Aufstand, der auch Erfolg hat. Auf dem Hof brechen neue Zeiten an.

Blechbläser und Bluesmusiker im Sommer

Ebenfalls auf der Burg gastieren am Sonntag, 9. Juli, die Blechbläser Complesso di ottoni. Instrumentalpädagogen und Musiklehrer haben sich einst anlässlich einer Konzertreise nach Italien unter diesem Namen zusammengefunden und gestalten seitdem Konzerte im In- und Ausland. Für das Open-Air-Konzert in Dahn stehen Werke von barocker Klangpracht über Opernausschnitte bis hin zu Swing-Standards auf dem Programm.

Wenig später, am Sonntag, 16. Juli, zieht die Bluesband Blues Company nach. Die Musiker stehen bereits seit 40 Jahren auf der Bühne. Bandgründer Todor „Toscho“ Trodorovic lässt zum einen die Gitarre fliegen, zum anderen gibt seine unverwechselbare Stimme den Songs ihren markanten Ausdruck. In den Regalen der Musiker stehen hochkarätige Auszeichnungen. An diesem Julisonntag spielen sie auf der Burg.

Musik im Kurpark, Komödie auf der Burg

Listentojules, bürgerlich: Julia Nagele, kommt am Freitag, 30. Juli, zum Picknick im Park in den Kurpark. Sie gibt Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen – solistisch bis hin zum 16-köpfigen Her little Orchestra. Ihre Tourneen führten die Sängerin bereits europaweit durch Wohnzimmer und Clubs sowie auf Festivals. Ihr Debütalbum heißt „Green Bird“.

Die Shakespeare Company aus Berlin ist in Dahn nicht unbekannt. Am Sonntag, 27. August, bringt das Ensemble seine Komödie „Viel Lärm um nichts“ mit auf die Burg Altdahn. Darin geht es unter anderem um eine ausgeklügelte Verkupplungsaktion.

Nightwash, James Bond und Meister Eder

Am Donnerstag, 16. September, gastiert die Stand-up-Comedy-Show Nightwash im Dahner Otfried-von-Weißenburg-Theater. Aktuell sieht das Programm Auftritte der Comedians Marcel Mann, Andreas Weber und Cüneyt Akan vor. Meike Garden präsentiert dann am Samstag, 14. Oktober, unter dem Titel „Ladybond“ ein James-Bond-Programm zum Thema Filmmusik. Sie interpretiert die Titelsongs aus den Bond-Filmen auf ihre eigene Art.

Im Haus des Gastes gibt es am Samstag, 28. Oktober, ein Theaterprogramm für Kinder mit „Meister Eder und sein Pumuckl“. Der rothaarige Kobold, der beim Schreinermeister Franz Eder lebt, ist nur für diesen sichtbar. Es handelt sich um eine Bearbeitung des Regionentheater aus dem schwarzen Wald.

Zu Ehren von Reinhard Mey

Die Herren der A-cappella-Gruppe Vocaldente geben sich am Samstag, 4. November, die Ehre. Das international aktive Quintett singt eigene Arrangements bekannter Lieder der Unterhaltungsmusik aus den vergangenen 100 Jahren.

Günther Fingerle und Harald Pfeil vom Kaiserslauterer Pfalztheater stehen am Samstag, 25. November, auf der Bühne des Otfried-von-Weißenburg-Theaters. Ihr Programm „Bevor ich mit den Wölfen heule“ dreht sich um Liedermacher Reinhard Mey, der im Dezember 80 Jahre alt wurde. Ergänzt wird der Liedvortrag durch biografische Notizen aus dem Leben und Schaffen von Mey.

Zwei überforderte Babysitter

Die Komödie „3 Männer und ein Baby“ am Mittwoch, 13. Dezember, im Otfried-von-Weißenburg-Theater markiert den Abschluss. Jacques, Michel und Pierre, drei überzeugte Junggesellen mit häufig wechselndem Damenbesuch, bekommen eines Tages ein Baby in einem Korb vor die Tür gesetzt. Das Kind ist angeblich Jacques’ Tochter Marie, doch der ist verreist und die beiden Machos Michel und Pierre müssen sich um die Kleine kümmern ...

Info

Karten für die Veranstaltungen gibt es unter www.rheinpfalz.de/ticket, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und telefonisch beim RHEINPFALZ-Ticket-Service unter 0631 37016618. Außerdem sind die Tickets bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, 06391 9196 222, erhältlich. Die Abendkasse öffnet jeweils 45 Minuten vor der Veranstaltung. Eine Ermäßigung von einem Euro gibt es für RHEINPFALZ-Card-Inhaber. Neu ist ein Neun-Euro-Ticket für Schüler und Studenten, das an der Abendkasse erworben werden kann.