Durch den Heimsieg über Erlangen-Bruck ist der ESV Pirmasens mit nun 10:6 Punkten auf Platz drei in der DKBC-Frauen-Bundesliga vorgerückt. Am Sonntag fahren die Eisenbahnerinnen in den Ostalbkreis. Dort wartet der KC Schrezheim, der bisher auf nur 1:11 Zähler kommt.

Schrezheim – in den vergangenen Jahren immer ein Spitzenteam – setzte zuletzt durch ein Remis bei Tabellenführer SKK Poing ein Ausrufezeichen. Deshalb erwartet ESV-Spielertrainerin Nicole