Für große Aufregung sorgte am Donnerstagmittag ein Feuerwehreinsatz am Messegelände: das Eintreffen von ungewöhnlich vielen Rettungswagen ließ Schlimmes befürchten, jedoch erlitt kein Mensch ernsthaften Schaden. Um kurz vor 12 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm wegen eines Brandes beim Dialysezentrum am Messegelände ein. In den Containern, die als Ausweichquartier genutzt werden, waren in einem Nebenraum Materialwagen mit Handtüchern in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der vordere Teil des Containers verraucht, jedoch hatten die Beschäftigten des Dialysezentrums sehr schnell reagiert und gemeinsam mit 25 Patienten das Gebäude bereits geräumt, so dass keine unmittelbare Gefahr durch das Feuer mehr bestand. Dieses war denn auch schnell mit zwei Schaumlöschern unter Kontrolle und die betroffenen Menschen wurden von der Feuerwehr ins Foyer der Messehalle evakuiert. Vier Patienten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Neben fünf Rettungswagen waren auch mehrere Notärzte vor Ort. Die Schnelleinsatzgruppen Sanität und Betreuung wurden nachalarmiert. In Absprache mit der ärztlichen Leitung konnten die Patienten nach kurzer Zeit wieder die Nephrologie betreten. „Es ist gut gelaufen, auch dank des vorbildlichen Einsatzes des Nephrocare-Personals“, zeigte sich Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär erleichtert über das reibungslose Zusammenspiel aller Beteiligten. Die Pirmasenser Feuerwehr war laut offiziellen Angaben mit 33 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen am Messegelände. Die Brandursache wird noch ermittelt, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.