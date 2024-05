Eine Gelegenheit zum Blutspenden bietet das Rote Kreuz am heutigen Dienstag in der Festhalle in Saalstadt. Alle die helfen wollen, Kranke und Verletzte im Notfall mit Blut zu versorgen, können von 16.30 bis 19.30 Uhr spenden. Frauen dürfen innerhalb eines Jahres vier Mal Vollblut abgeben, Männer sechs Mal. Mitbringen muss man den Personalausweis und einen eventuell vorhandenen Blutspenderausweis. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass Spender genügend trinken sollten. Alle Spender erhalten eine Freizeittasche und zur Stärkung einen kleinen Imbiss. Online kann ein Termin vereinbart werden: www.terminreservierung.blutspendendienst-west.de.