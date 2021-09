In zwei Wochen steht fest, wer dem 20. Bundestag angehört. In dieser Woche haben RHEINPFALZ-Leser eine exklusive Chance, mit zwei Bewerbern ins Gespräch zu kommen.

Das hat es bislang noch nicht gegeben: Die beiden aussichtsreichsten Bewerber um das Direktmandat im Wahlkreis 210 stellen sich den Fragen von Lesern. Derzeit sitzen drei Politikerinnen aus der Südwestpfalz im Bundestag: Anita Schäfer (CDU), Angelika Glöckner (SPD) und Brigitte Freihold (Linke). Freihold und Schäfer kandidieren aus Altersgründen nicht mehr. Für die CDU soll Florian Bilic das Direktmandat verteidigen, das Schäfer zuletzt inne hatte. Glöckner hat das gleiche Ziel. Es gilt als unwahrscheinlich, dass einer der anderen zehn Bewerber das Direktmandat gewinnt. Je nach Ausgang der Wahl könnten Bilic und Glöckner über die Landesliste ihrer Partei ins Parlament einziehen. Allerdings stehen beide auf vergleichsweise chancenlosen Plätzen. Zum Wahlkreis gehören die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Kreis Südwestpfalz und Teile des Kreises Kaiserslautern.

Dienstag und Mittwoch von 11 bis 12 Uhr anrufen

Wer Bilic und Glöckner auf den Zahn fühlen will und hören will, welche Ziele sie im Fall eines Wahlsiegs haben, kann die beiden in dieser Woche in der RHEINPFALZ-Redaktion anrufen. Wie bei anderen Sprechstunden auch, werden wir im Nachgang der Aktion über die Fragen und Antworten in anonymisierter Form berichten.

Die Kandidaten kompakt zusammengefasst: Florian Bilic ist 27 Jahre alt, unverheiratet und arbeitet bei der IHK in Pirmasens. Für die CDU sitzt er im Pirmasenser Stadtrat, außerdem steht er an der Spitze der hiesigen Jungen Union.

Angelika Glöckner (59) arbeitete früher bei der Stadtverwaltung Pirmasens. Sie sitzt seit 2014 für die Sozialdemokraten im Bundestag. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Glöckner wohnt in Lemberg und steht an der Spitze des SPD-Stadtverbandes Pirmasens.

Bitte anrufen

Am Dienstag steht Florian Bilic (CDU) von 11 bis 12 Uhr für Fragen zur Verfügung. Am Mittwoch sitzt Angelika Glöckner (SPD) zur gleichen Uhrzeit am Telefon der RHEINPFALZ-Wahlsprechstunde. Die Politiker sind unter folgender Nummer zu erreichen: 06331/800421.