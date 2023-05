Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Regionalligist FK Pirmasens muss zumindest in den beiden restlichen Spielen vor Weihnachten ohne seinen Kapitän David Becker auskommen.

Becker erlitt am Freitagabend beim 0:0 im Geisterspiel gegen den VfB Stuttgart II einen Muskelfaserriss am Bauch. „David fällt sicher für die Spiele am Dienstag in Walldorf und am nächsten