„Wir haben uns an den Standards von Ford orientiert und unsere Firmenräume modernisiert“, blickt Harald Wagner, Geschäftsführer der Autohaus Wagner Pirmasens GmbH, auf die vergangenen Monate zurück, als die Renovierung der Geschäftsräume unter vollem Betrieb liefen. Rund 100.000 Euro wurden investiert, um den Ansprüchen des Markenproduzenten gerecht zu werden.

Neue Fliesen in der Ausstellungshalle wurden verlegt, außerdem wurde auf LED-Beleuchtung umgestellt, was gegenüber konventionellen Glühbirnen deutlich weniger Stromverbrauch und längere Lebensdauer verspricht. „Wir sind seit 2006 auf der Husterhöhe“, so Harald Wagner. „Da kann man daran denken, zu renovieren und zu modernisieren, gerade im Hinblick auf die Zukunft.“ Eine weitere Investition im mittleren fünfstelligen Bereich stehe für das Thema Elektromobilität an. Zwei Mitarbeiter müssen für den Service mit den E-Autos weitergebildet, ein separater Arbeitsplatz in der Werkstatt geschaffen werden. Außerdem werden zwei Ladesäulen, sogenannte Wallboxen, auf dem Gelände für Kunden und den Eigenbedarf benötigt und weiteres mehr.

Wurzeln in Hornbach

Das Autohaus Wagner hat seine Wurzeln in Hornbach. Dort wurde der Familienbetrieb 1959 von Walter Wagner gegründet, 1997 von Harald Wagner übernommen, der 1989 seine Lehre zum Kfz-Meister abschloss. 2006 hat das Autohaus Wagner expandiert und ein weiteres Haus auf der Husterhöhe in Pirmasens eröffnet, das vormals als Vertriebspunkt für die Marken Chrysler, Mitsubishi, Jeep, Dodge galt. 2006 mietete sich Harald Wagner als Vertragspartner der Firma Ford Deutschland darin ein. Den Betrieb in Hornbach übergab er an zwei langjährige Mitarbeiter, natürlich in enger Kooperation mit dem Haus in Pirmasens.

255 Neuwagen pro Jahr verkauft

„In Hornbach mit seinen 1700 Einwohnern waren und sind wir vom Zweibrücker Markt abhängig. In Pirmasens haben wir einen Standort direkt in der Stadt. Unsere Entwicklung verläuft durchaus positiv. Ford gewinnt Marktanteile. Außerdem setzen wir auf die E-Mobilität, die gerade Einzug hält“, sagt Wagner. Im vergangenen Jahr hat das Autohaus 255 Neuwagen und 250 gebrauchte Autos vertrieben. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Plus beim Verkauf von Gebrauchten gewesen; bei den Neuen blieb man auf Vorjahresniveau. Er glaubt, dass durch das breite Produktangebot von Ford für jeden Kunden etwas dabei sei. Außerdem verweist er auf die neue Flotte von Hybridfahrzeugen. Aktuell werde der neue Puma vorgestellt, der erstmals mit einem Mild-Hybrid-Motor ausgestattet ist. Außerdem fährt Anfang Mai der neue Kuga, auch mit einem Plug In Hybrid-Motor, bei Wagner in Pirmasens vor.

Weitere Mild- und Plug In-Hybrid- Fahrzeuge, wie etwa der Ford Explorer als Plug In Hybrid, „erwarten wir in diesen Tagen“. Zum Jahresende präsentiert der Hersteller zudem ein Ford Mustang Mach E, ein vollelektrischer SUV. Auch etliche Nutzfahrzeuge mit Hybrid-Motoren hat der Hersteller im Angebot. Der Schub, den sich der Geschäftsführer durch die E-Mobilität erhofft, ist demnach kein Wunschdenken, sondern Wagner glaubt, dass die E-Innovationen die Lücke beim Autohandel, die durch die Verunsicherung der Kunden bei den Dieselmotoren entstanden sei, auf jeden Fall schließt.

20 Mitarbeiter beschäftigt

Rund ums Automobil bietet das Unternehmen mit seinen insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter ein Azubi, ein großes Leistungsspektrum an. Wozu Harald Wagner und Sohn Sebastian, der als Nachfolger schon mit am Ruder steht, den Video Check als Mehrwert für die Kunden ansehen. Diese erhalten per E-Mail ein Video der Fahrzeuguntersuchung und bei Reparaturbedarf direkt ein Angebot. Dies garantiere Transparenz und volle Kostenkontrolle; denn durch ein sogenanntes Ampelsystem wisse der Kunde rechtzeitig, wann zukünftig eine Reparatur anstehe.