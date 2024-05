Am Nachmittag des 1. Mai kam es auf der Landstraße 487 zu einem Zusammenstoß unter Motorradfahrern, der in einem Krankenhausaufenthalt und Sachschaden mündete. Laut Berichten der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.45 Uhr, als eine Gruppe von vier Bikern die Straße von Salzwoog in Richtung Fischbach befuhr. Die Motorradfahrer mussten eine Notbremsung einleiten, als sie auf zwei Autos stießen, die mittig auf der Fahrbahn standen. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer zu Fall kam. Er stieß mit dem Kopf gegen den Reifen eines der haltenden Autos und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Ursache für den Halt der beiden Autofahrer mitten auf der Straße war anscheinend ein Streit nach einem Überholmanöver, bei dem auch der Mittelfinger gezeigt worden sein soll. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.