Die ersten sechs Teilnehmer an der Endrunde um die Hallenkreismeisterschaft für D-Junioren-Fußballer (U13) am kommenden Samstag in Hauenstein stehen fest.

Am ersten Vorrundenspieltag in der Pirmasenser Kirchberghalle (Ausrichter: SV Rot-Weiß) qualifizierten sich die JSG Heltersberg/Geiselberg, die JSG Petersberg, der FK Pirmasens, der TSC Zweibrücken, der SV Ixheim und der SV Hermersberg. Dass es besonders bei der Vergabe der zweiten Tabellenplätze in den drei Gruppen extrem eng zuging, verdeutlicht die Tatsache, dass alle drei Teams, die auf dem begehrten Endrundenrang landeten, ein negatives Torverhältnis aufwiesen. Ebenfalls am nächsten Samstag in Hauenstein werden die restlichen Vorrundengruppen gespielt.

DIE ERGEBNISSE

Gruppe A:

1. JSG Heltersberg/Geiselberg 7:0 12

2. JSG Petersberg 2:4 5

3. TuS/DJK Pirmasens 1:2 4

4. JSG Lemberg/Winzeln 0:1 3

5. SG Grenzland II 1:4 2

Gruppe B:

1. FK Pirmasens 10:1 12

2. TSC Zweibrücken 4:5 7

3. JSG Thaleischweiler-Fröschen 3:2 5

4. JSG Wiesbach 3:4 4

5. SG Rimschweiler/Battweiler 0:8 0

Gruppe C:

1. SV Ixheim 7:0 9

2. SV Hermersberg 2:3 3

3. FV Münchweiler II 2:4 3

4. JSG Lemberg II 1:5 3