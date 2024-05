Durch die Siege von Lemberg und Busenberg sind der SVN Zweibrücken auf Platz drei und die SG Rieschweiler II in der Tabelle auf Rang 13 abgerutscht.

Der SV Lemberg ist der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga einen Schritt nähergekommen. Durch das 6:0 (3:0) im Nachholspiel am Donnerstagabend gegen die SG Rieschweiler II rückte der SVL vor den beiden letzten beiden Spieltagen in der A-Klasse mit jetzt 50 Punkten auf Rang zwei. Dritter ist nun der SVN Zweibrücken (49). Die Tore vor 127 Zuschauern erzielten Lukas Kilian, Eugen Stapper, zweimal Julian Koch, Paul Faass und der Rieschweilerer Timo Hauck, der ins eigene Tor traf.

Im Parallelspiel gelang dem SC Busenberg ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der Vizemeister der Vorsaison gewann beim TV Althornbach mit 3:1 (1:1) und belegt nun mit 36 Punkten den fünftletzten Platz vor Rieschweiler II (35), Hauenstein II (34) sowie den bereits als Absteiger feststehenden Teams aus Obersimten (21) und Stambach (17). Drei oder vier Mannschaften müssen absteigen. Busenberg ging in Althornbach bereits in der ersten Spielminute durch ein Tor von Jonas Keller in Führung; Marius Müller glich aus (38.). Beim 1:1 blieb es bis zu Minute 75, dann trafen noch Fabian Zey und Leon Burkhart (90.+1) für den SCB. Der Althornbacher Spielertrainer Janik Greinert sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.