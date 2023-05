Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Peter Maffay nimmt selten Gäste mit auf seine Tourneen – es sei denn, er ist von ihrem Können überzeugt. So hat er 1996 der kanadischen Sängerin Amanda Marshall die Möglichkeit geboten, in der Mitte seines Auftritts ein eigenes kleines Konzert zu geben. So auch am 14. September 1996 beim „Rock im Wald“ in Erlenbrunn. Doch schon nach wenigen Jahren ist es still geworden um das Talent aus Toronto.

Tony Marshall, Marc Marshall, Keith Marshall, Marshall Hain – die Standard-Musiklexika kennen einige Marshalls. Eine jedoch scheint vergessen, obwohl ihr größter Hit