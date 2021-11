Die Pfarrei Heiliger Petrus und die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) laden für den ersten Adventssonntag, 28. November, 17 Uhr, zu einem Orgelkonzert mit dem renommierten Musiker Christian Brembeck in die katholische Kirche Heilig Kreuz nach Bruchweiler-Bärenbach ein.

Der Advent ist eine Zeit der Vorfreude und Erwartung. Diese Zeit hat immer wieder Komponisten und Liederdichter zu besonderen Werken inspiriert. Unter dem Titel „Machet die Tore weit“ hat der in München geborene Organist Christian Brembeck eigens für das Konzert und das Instrument, die kürzlich renovierte Konrad-Mühleisen-Orgel mit ihrer französischen Prägung, ein festliches Adventsprogramm zusammengestellt. Mit Werken von Johann Sebastian Bach, Jean Titelouze, André Fleury, Charles-Marie Widor und Max Reger will er im Jahr der Orgel zur Einstimmung in die Adventszeit im Jahr der Orgel das Instrument in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Bruchweiler-Bärenbach erklingen lassen.

Regelmäßig für die Münchner Philharmoniker tätig

Christian Brembeck wird von Fachpresse und Publikum regelmäßig als Ausnahmeerscheinung gewertet. Konzerte als Solist an Orgel, Cembalo, Clavichord, Hammerklavier und Klavier sowie als Ensemblemitglied führten ihn in die großen Kirchen und Konzertsäle Europas, nach Südamerika und Ostasien; in Deutschland zum Beispiel zur Münchner Biennale, ins Prinzregententheater, in den Herkulessaal, in die Dominikanerbibliothek in Bamberg, zum Spoleto Festival und zum Israel Festival. Von 1986 bis 1996 war Brembeck regelmäßig für die Münchner Philharmoniker unter Sergiu Celibidache tätig. Seine Spezialprogramme zu diversen Anlässen gelten als dramaturgische Meisterwerke. Belege für seine künstlerische Kompetenz sind auch zahlreiche Rundfunk- und Fernsehproduktionen sowie seine Diskografie, die mehr als 50 Titel umfasst.

Zum Konzert

Der Eintritt zum Konzert kostet zehn Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Es gilt die 2G-plus-Regel. Der entsprechende Nachweis muss vorgezeigt werden. Maximal 25 nicht geimpfte Personen können gegen Vorlage eines Negativtests das Konzert besuchen. Karten gibt es bei der KEB unter Telefon 06894 9630516, per E-Mail an kebsaarpfalz@aol.com sowie an der Abendkasse.