Die Sportfreunde Bundenthal haben den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation zur Verbandsliga berechtigt, zurückerkämpft: In einer Nachholpartie besiegte der Landesligist am Mittwoch nach einer wilden zweiten Hälfte, in der sieben Treffer fielen, den VfR Kaiserslautern mit 5:3 (1:0).

Mann des Abends war Bundenthals Co-Spielertrainer Lukas Hoffmann, dem im zweiten Durchgang gleich drei Treffer gelangen. „Kaiserslautern war ein schwer zu bespielender Gegner. Wie in der ersten,