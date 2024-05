Eine „energetische Katastrophe“ seien die an der Lemberger Grundschulturnhalle verbauten Glasbausteine, ist Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, überzeugt. Aber bald schon wird sich das ändern: am Dienstag überbrachte Staatssekretärin Petra Dick-Walther vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau einen Förderbescheid über rund 350.000 Euro, der dringend notwendige Maßnahmen im Bereich Klimaschutz ermöglichen soll. Das Geld stammt aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki), mit dem sich das Land entsprechend der Einwohnerzahl finanziell engagiert.

Der Verbandsgemeinderat habe sich für die energetische Sanierung der Grundschulen in Lemberg und Bottenbach entschieden, erklärte Weber. In Lemberg liege der Fokus auf der Turnhalle und dem Schwimmbad. Der Einbau von dreifach verglasten Fenstern werde sich schnell bezahlt machen. Auch die Ausrüstung der Bottenbacher Schule mit LED-Licht sei sinnvoll und nachhaltig. „Energie, die nicht verbraucht wird, ist der beste Klimaschutz“, unterstrich die Staatssekretärin, der Weber versicherte, man werde die Maßnahme selbstverständlich nicht stoppen, sobald die Fördersumme verbraucht sei, sondern zu Ende bringen. „Das ist in unserem Sinne, denn das Programm wurde entwickelt, um die Kommunen dazu zu bewegen, auch eigene Mittel für den Klimaschutz einzusetzen“, unterstrich Dick-Walther.