Der nächste Parksong steht unmittelbar bevor: Am 25. Januar gastieren zwei Duos und ein Trio in Kuchems Brauhaus.

Die 146. Auflage der Reihe Parksong findet am Donnerstag, 25. Januar, statt. Als Newcomer sind die Sängerin Jana Brandenburger und der Gitarrist Patrick Stegner am Start. Der Parksong-Organisator Klaus Reiter hat das Duo im Pirmasenser Irish Pub kennengelernt und vom Fleck weg für die Akustik-Session engagiert. Auch im Pirmasenser Strecktal sind die beiden bereits aufgetreten. Das Publikum im Brauhaus darf gespannt sein auf die Interpretationen von Hits wie „Sex On Fire“ von den Kings of Leon, „Chasing Cars“ von Snow Patrol und „I See Fire“ von Ed Sheeran.

Die Gruppe Fürbaß – der Name ist ein altertümlicher Ausdruck für vorwärts – stammt aus Zweibrücken und war in wechselnder Besetzung schon mehrfach beim Parksong dabei. Den Kern der Band bilden die Geschwister Luise und Fabian Ehrmanntraut (beide Gesang und Gitarre). Inzwischen hat sich die Band zu einem reinen Akustiktrio verschlankt, als Bassist agiert weiterhin Marvin Keßler. Stilistisch bewegt sich Fürbaß zwischen den Bereichen Liedermacher und Popballaden, aber auch genreübergreifende Songs werden interpretiert.

Liebhaber des Westcoast-Sounds

Der Sänger und Gitarrist Manfred Zachrau alias Mr. Z war ebenfalls schon mehrfach bei Parksong zu Gast. Diesmal hat er mit dem Gitarristen Austin Tyler Ledford einen neuen musikalischen Partner an seiner Seite. Ledford stammt aus Georgia, USA, und ist zurzeit auf der Air Base in Ramstein stationiert. Das Duo besteht erst seit dem vergangenen Jahr, konnte aber schon mit Auftritten in diversen Pubs und Open-Air-Gigs überzeugen. Beide Musiker sind große Liebhaber des Westcoast-Sounds. Folglich stehen Songs von Legenden wie den Eagles, America und Crosby, Stills & Nash auf dem Programmzettel. Darüber hinaus werden auch eigene Stücke vorgestellt.

Info

Beginn: 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Hut wird herumgereicht. Es wird um Platzreservierung unter Telefon 06331 213894 gebeten.