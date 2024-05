Schwerer Rückschlag für den FC Fehrbach im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga: Die „Tiroler Jungs“ verloren ihr Nachholspiel am Mittwochabend bei den bereits als Absteiger feststehenden VB Zweibrücken mit 1:2 (1:2) und liegen nun vor den beiden letzten Spieltagen mit 35 Punkten hinter der SG Rockenhausen (36) und vor dem TuS Schönenberg (33) auf dem sechstletzten Platz. Vier bis sechs Teams müssen absteigen. Fehrbach kann im schlechtesten Fall noch Fünftletzter werden. Die SG Oberarnbach/Obernheim, die VB Zweibrücken (je 23 Punkte), Palatia Contwig (22) und die SG Mannweiler (20) können für die A-Klasse planen.

In Zweibrücken gingen die Fehrbacher durch ein Tor von Kevin Rubeck in der 16. Spielminute in Führung. Tore von Marc Brünisholz (38.) und Waldemar Schwab (45.+3) wendeten noch vor der Pause das Blatt.

Am Sonntag, 16 Uhr, gastiert Fehrbach zum Abstiegsduell in Schönenberg. Mit einem Sieg wäre das Team des scheidenden Trainers Jochen Ellermann zumindest Sechstletzter. Die Spielvereinigung Waldfischbach/ Burgalben erwartet eine Stunde früher die FCK-Portugiesen.