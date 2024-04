Jochen Meyer (39), Tennisspieler aus Thaleischweiler-Fröschen, schlägt diesen Sommer nicht mehr in der Bundesliga auf. RHEINPFALZ-Redakteur Peter Brandstetter sprach mit dem verheirateten Vater von zwei Töchtern.

Herr Meyer, wieso haben Sie den BASF TC Ludwigshafen verlassen und sich dem TuS Neunkirchen im Saarland angeschlossen?

Ich war neun Jahre bei BASF, die letzten drei Jahre waren wir in der Herren-30-Bundesliga, aus der wir nach einer sehr, sehr toughen Saison abgestiegen sind. Ich arbeite in Saarbrücken und wohne in Thaleischweiler, da passt es auch mit dem Training in Neunkirchen besser. Der Aufwand in der Herren-30-Oberliga ist überschaubar, wobei es aber auch dort starke Gegner gibt.

Welche Ziele haben Sie mit dem TuS Neunkirchen, der auch Schweden, Belgier, Franzosen und Luxemburger gemeldet hat?

Wir wollen vorne mitspielen und vielleicht in die Regionalliga aufsteigen. Es ist geplant, dass immer ein oder zwei Ausländer spielen.

Auch André Marschall aus Rieschweiler-Mühlbach, aktuell Leistungsklasse 3, steht auf der Liste ...

Thaleischweiler und Rieschweiler sind nicht weit auseinander: André ist schon immer ein Trainingspartner von mir gewesen.